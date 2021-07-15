Bakan Soylu FETÖ ile mücadele rakamlarını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ ile ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığı bünyesinde, FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 135 bin 916 operasyon yapılmış, 312 bin 121 gözaltı ve adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama gerçekleştirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli irade ve demokrasi uğruna Aziz Milletimizin ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğumuz direnişin yıl dönümünde, 251 şehidimizin özlemi ve ecdadımızdan emanet aldığımız Milli Şuur'u herhangi bir eksiklik olmadan muhafaza etmenin gururu içindeyiz.

Şurası açıktır ki; o karanlık gecede Milli İradeye ve demokrasiye tasallut eden, karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun arkasındaki güçler, asıl darbeyi, ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır. Kim bilir, hangi küresel plana payanda yapmayı hayal ettikleri Türkiye, bugün insansız hava aracı üretiminde dünyada söz sahibi, Doğu Akdeniz'de Libya'ya kadar güvenliğini ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, mazluma umut olabilen, tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını sürecinde dahi tüm altyapısıyla başarıyla ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmıştır."



İçişleri Bakanlığı olarak terör başta olmak üzere pek çok iç güvenlik başlığında Türkiye'yi daha güvenli bir yer haline getirme yolunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Soylu, "Terör örgütü PKK'yı, tarihinin en düşük eleman seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu noktaya hapsetmişken, 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. İçişleri Bakanlığı bünyesinde, FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 135 bin 916 operasyon yapılmış, 312 bin 121 gözaltı ve adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Şurası açıkça anlaşılmıştır ki, salâlar eşliğinde ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Aziz Milletimizin ortaya koyduğu cesaret; 251 Şehidimizin, gazilerimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla sokağa inen, diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sahiplenme, sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış, geleceğimizi inşa etmek için gereken tüm gücü, bizlere ihsan etmiştir. Bu vesileyle, 15 Temmuz'un tüm Şehit ve Gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyor; Aziz Milletimizin, geleceğimize de ışık tutan Milli İrade ve Demokrasi zaferini tebrik ediyorum" dedi.