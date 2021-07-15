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Giriş Tarihi: 15.7.2021 12:00

Bakan Yanık: Rize'de psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına başladı

DHA
Bakan Yanık: Rize'de psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de selden etkilenenler için psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından Rize'de yaşanan sele ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yanık, "Rize'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Selden etkilenen hanelere her türlü desteğe hazırız. Tüm Rize halkına geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık: Rize'de psikososyal destek ekiplerimiz çalışmalarına başladı
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