Başkent Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 bin 182 gözaltı

Hain darbe girişiminin yönetildiği Başkent Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonlar 5 yıldır aralıksız devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ankara'da 38 bin 122 kişinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik bin 641 operasyon gerçekleştirilirken, 31 bin 182 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ'cülerden 6 bin 941'i TSK, bin 73'ü jandarma, 104'ü Sahil Güvenlik, 3 bin 362'si emniyet, 2 bin 128'i Adalet Bakanlığı, 6 bin 583'ü kamu kurumları personeli, 10 bin 630'u ise özel sektör, eğitim ve sivil yapılanmasından oldu. SABAH'ın ulaştığı rakamlara göre, şüphelilerden 3 bin 851'i etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olurken, 32 bin 819 kişi teşhis edildi.

20 BİN 846 BYLOCK KULLANICISI

Başsavcılık tarafından yürütülen operasyonlarda Ankara'da, 20 bin 846 kişinin örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilirken, 15 bin 729'u hakkında işlem yapıldı. Örgütün bir diğer haberleşme yöntemi olan büfelerde bulunan sabit hatlar ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat sağlayan özellikle TSK yapılanmasındaki üyeler darbe girişiminin ardından deşifre oldu. Ankara'da 30'u Kara Kuvvetleri, 18'i Deniz Kuvvetleri, 24'ü Hava Kuvvetleri, 18'i Jandarma, 3'ü Sahil Güvenlik, 2'si mahrem yapılanma, 1'i GATA ve 2'si Kara Harp Okulu yapılanmasına olmak üzere 98 operasyon gerçekleştirildi. Ankesör soruşturmasında 7 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınanlardan bin 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olurken, 7 bin 609 kişiyi deşifre etti.

ÇÖPTEN ÇIKAN DİSKTE 5 BİN FETÖ'CÜ İSMİ

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay sonra İstanbul'da jandarma mahrem yapılanmasının Marmara Bölge İmamlığını yapan Nihat Keskin, evine baskın yapıldığı sırada yangın merdiveni boşluğundaki çöp kutusuna flaş bellek ile SD kart attı. Çöpte ele geçirilen dijital bellekler, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyetin Siber ve Terör Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan siber uzmanları tarafından tam 4 yıl sonra çözüldü. Dijital verilerden aralarında aktif görevlilerinde bulunduğu 4 bin jandarma personeli ile binden fazla mahrem imam deşifre oldu.

900 MÜLKİ AMİRİN OLDUĞU LİSTE ORTAYA ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanması soruşturmasında ifade veren mahrem imam M.B., 52 vali yardımcısı ve kaymakamla yaklaşık 900 kişinin isminin bulunduğu 'X' listesini deşifre etti. M.B, "Mülki idarecilerin tamamının bulunduğu bir liste vardı. Bu listeyi İçişleri Bakanlığı'nda görevli Ö.D. isimli şahıs, A.B'ye verirdi. Listede güncel olarak vali, vali yardımcıları ve kaymakamların genel bilgileri ile fotoğrafları vardı. Bu bilgiler Mehmet kod tarafından X listesine dönüştürülüyordu. Bir sütunda mülki idare amirlerinin görüşleri yazılır, örgüt mensubu ise X işareti koyulurdu" ifadelerini kullandı.

PATATES HATTAN GENERAL ÇIKTI

FETÖ'cülerin irtibat kurmak için kullandıkları bir diğer yöntem ise açık hat olan 'patates hatlar' oldu. Yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kritik birimlerinden olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na getirilen ve emekli olan tuğgeneral Serdar Atasoy'un FETÖ'nün mahrem abileri tarafından kullanılan 'patates hat' tabir edilen başkası adına kayıtlı hatlarla irtibatlı olduğu tespit edildi.

YURTDIŞI YAPILANMASINE YÖNELİK SORUŞTURMALARDA YEĞEN GÜLEN GETİRİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen ve amcası terör örgütü FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen nedeniyle doğduğundan beri örgütte olduğunu söyleyen yeğen Selahaddin Gülen, teröristbaşının Pensilvanya'daki yaşamına ilişkin bilinmeyenleri anlattı. Yeğen Gülen, ifadesinde amcasının terör örgütü lideri olduğunu ifade ederken örgütün yapısına dair kritik bilgiler verdi. Örgütün üst düzey yöneticileri, istişare heyeti ve elebaşının Pensilvanya'daki kampında yaşayanlar dahil toplam 222 örgüt üyesini deşifre etti. Yine yurtdışından MİT operasyonuyla getirilen Orhan İnandı da örgütün Orta Asya yapılanması hakkında önemli ifşaatlar yaptı.