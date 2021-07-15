Bir Selaya Bakar filmi izle! 15 Temmuz Derneği'nin Bir Selaya Bakar filmi yayınlandı!

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. Yıldönümü dolayısıyla "Bir Selaya Bakar" adını verdiği kısa filmi yayınladı. 45 saniye süren filmin sonunda ise "Tasalanma sen ey vatan, bir selaya bakar meydanlara inmemiz." Sloganı yer alıyor. Film bugün televizyon kanalları ve çeşitli sosyal mecralarda yayınlanacak. İşte 15 Temmuz gecesini konu alan Bir Selaya Bakar filmi ve detaylar…
15 Temmuz Derneğinin 'Bir Selaya Bakar' filmi yayında
15 Temmuz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in, 2017'de erkek çocuklarına en çok verilen isim olmasının hikayesinin anlatıldığı filmde milletin, darbe imaları ve teşebbüslerine karşı artık daha uyanık ve kararlı durduğu vurgulanıyor.
15 Temmuz gecesi felah kaynağı ve bir çağrı olan selaların, millet için anlamına da değinilen 45 saniyelik film, "Tasalanma sen ey vatan, bir selaya bakar meydanlara inmemiz." sloganıyla son buluyor.
Film bugün televizyon kanalları, sosyal medya ve çevrim içi mecralarda izleyiciyle buluştu.