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Giriş Tarihi: 15.7.2021 12:53

Bitlis bayram namazı saati: 2021 Bitlis Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Bitlis bayram namazı saati: 2021 Bitlis Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Vatandaşlar bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere koşmaya hazırlanıyor. Bu bayramda vatandaşlar koronavirüs önlemleri kapsamında ibadetlerini yerine getirebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı il il namaz saatlerini paylaştı. Peki, 2021 Bitlis’te Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bitlis bayram namazı saati!

Pandemi sürecinin getirdiği önlemler nedeniyle bayramda namazlarını kılamayan vatandaşlar bu bayramda ise camilere koşmaya hazırlanıyor. Öte yandan ülke genelinde bu yılın ikinci bayramına kavuşmuş olmanın huzuru yaşanıyor. Peki, Diyanet İşleri tarafından açıklanan saatlere göre; 2021 Bitlis'te Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bitlis bayram namazı saati!

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BİTLİS BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Bitlis bayram namazı saati: 05:37

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Bitlis bayram namazı saati: 2021 Bitlis Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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