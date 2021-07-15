Bugün 15 Temmuz'da adliyeler açık mı, kapalı mı? Bugün adliyeler çalışıyor mu?

Bugün adliyelerin çalışıp çalışmayacağı konusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde PTT, banka, noter gibi yerlerin kapalı olduğu biliniyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bu tür kurum ve kuruluşlar hizmetlerine ara veriyor. Bu noktada ise "15 Temmuz bugün adliyeler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte adliye çalışma saatleri gibi detaylar…