Bugün 15 Temmuz'da adliyeler açık mı, kapalı mı? Bugün adliyeler çalışıyor mu?

Bugün adliyelerin çalışıp çalışmayacağı konusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde PTT, banka, noter gibi yerlerin kapalı olduğu biliniyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bu tür kurum ve kuruluşlar hizmetlerine ara veriyor. Bu noktada ise "15 Temmuz bugün adliyeler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte adliye çalışma saatleri gibi detaylar…
BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi tatil olacağı bilinirken adliyelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;
23 Nisan'da adliyelerin kapalı olacak. Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.