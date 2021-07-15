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Giriş Tarihi: 15.7.2021 09:48

Bugün 15 Temmuz'da adliyeler açık mı, kapalı mı? Bugün adliyeler çalışıyor mu?

Bugün 15 Temmuz'da adliyeler açık mı, kapalı mı? Bugün adliyeler çalışıyor mu?

15 Temmuz’da adliyeler açık mı sorusu bugün sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Bu sene Demokrasi ve Milli Birlik günü bilindiği üzere hafta içine denk gelmiş ve resmi tatil ilan edildiğinden bu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet vermeyeceği duyuruldu. Bu noktada adliyede çeşitli işleri bulunan vatandaşlar “15 Temmuz bugün adliyeler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?” sorularına ilişkin yanıt aramaya başladı. İşte resmi tatillerde adliye çalışma saatleri gibi detaylar…

Bugün adliyelerin çalışıp çalışmayacağı konusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Resmi tatil günlerinde PTT, banka, noter gibi yerlerin kapalı olduğu biliniyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bu tür kurum ve kuruluşlar hizmetlerine ara veriyor. Bu noktada ise "15 Temmuz bugün adliyeler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte adliye çalışma saatleri gibi detaylar…

Bugün adliyeler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Cuma sokağa çıkma yasağında adliyeler çalışıyor mu?

BUGÜN ADLİYELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi tatil olacağı bilinirken adliyelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan'da adliyelerin kapalı olacak. Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

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Bugün 15 Temmuz'da adliyeler açık mı, kapalı mı? Bugün adliyeler çalışıyor mu?
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