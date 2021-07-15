Bugün 15 Temmuz bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Perşembe günü bugün bankalar açık mı olacak, kaçta açılıyor ve kapanıyor?

15 Temmuz tarihi 2017 senesinden bu yana ülkemizde milli bayram olarak kabul edildiğinden resmi tatil olurken banka gibi kurumlar bugünde hizmet vermiyor. EFT gibi işlemler bu kapsamda 16 Temmuz tarihinde gerçekleşebilecekken milyonlarca kişi "15 Temmuz bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bayram tatilinin de ardından süre geleceği bilinirken vatandaşlar finansal işlemlerini halledebilmek üzere araştırmalara başladı. Buna göre, 15 Temmuz Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu, yarın açık mı olacak? İşte detaylar…
BANKALAR YARIN AÇIK MI?
15 Temmuz kabul edilen kanuna göre resmi tatil sayılıyor. Bankalar 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacak.
15 Temmuz'da pılan EFT işlemleri ise 16 Temmuz tarihinde hesaplara aktarılacak.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı.
TBMM'de kabul edilen karar şu şekilde;
"MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."