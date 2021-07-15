Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da Eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bugün 15 Temmuz Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olma dolayısıyla bilindiği üzere ülke genelinde resmi tatil olacak. Bu kapsamda şimdiden binlerce kişi "Bugün 15 Temmuz'da eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İlaç ve buna benzer ürünlere ihtiyaç duyan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere eczaneye gitmeden önce konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. 15 Temmuz gibi tarihlerde resmi tatil dolayısıyla yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Peki, bugün 15 Temmuz'da sağlık ocakları ve hastaneler eczaneler açık mı olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…