"16 Temmuz tatil mi?" sorusunun yanıtı şimdiden sorgulanmaya başlandı. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilirken bilindiği üzere resmi tatil takviminde yer alıyor. Hal böyle olunca; bir sonraki gün 16 Temmuz resmi tatil mi sorusu akıllara gelirken öte yandan bayram tatili ile birleşip birleşmediği de araştırılan diğer bir konu başlığı arasında yer alıyor. Peki; bugün resmi tatil mi? 15 Temmuz tatil mi, 16 Temmuz tatil mi oldu? Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi?
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.
16 TEMMUZ, 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?
16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği bugün yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.
15-16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada 15 Temmuz 2021 Perşembe günü resmi tatil olacak ancak 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil olmayacak ve mesai yapılacak.