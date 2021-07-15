15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi sorusuna ilişkin yanıt İBB'den geldi. Bugün otobüs, metrobüs, tramvay, Marmaray gibi ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar "Bugün ulaşım ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray ücretsiz mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya sabah saatleri itibarıyla başladı. Gelen açıklamaya göre; bugün İstanbul dahil bazı illerde otobüs ve toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek.
15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Perşembe günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar yer aldı;
#15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 17.00 itibariyle belediyemize ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvaylarımızla tüm vatandaşlarımıza gece 02.00'a kadar ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğiz.
İZMİR'DE YÜZDE 50 İNDİRİM
İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz programına katılacak yurttaşlar için 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı'nda düzenlenecek programa katılacak yurttaşlar için 15 Temmuz saat 20.00'den 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacak. Fiyat tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT'larda geçerli olacak. İndirim Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak.
15 TEMMUZ'DA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olarak faaliyette olacağını bildirmişti.
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2021?
Önümüzdeki hafta idrak edilecek olan Kurban Bayramı için de bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu gündeme geliyor. Kabine sonrası otoyollarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" diyerek bayramda yolların ücretsiz olacağını ilan etti. Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de aktaran Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.