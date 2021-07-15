Buse Saltıkalp'ın babası konuştu: Sadece adalet istiyorum

"BENİM KIZIM MORGTA ÜŞÜR BEN ONU ISITAYIM"



Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim zaman, ona çarpan insanın serbest kalması içimi daha da yaktı. Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Kızım karanlıktan korkardı, üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahatsız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor. Benim kızım morgtayken ben bağırıyordum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum. Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı, karanlıktan korkuyordu o. Benim bir oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" dedi.



