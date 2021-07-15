İstanbul'da cinayet gibi kaza: Kedi severken öldü!

Cinayet gibi kaza İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Çanta Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrah Turan'ın sahibi olduğu markete mal bırakmaya gelen minibüs şoförü, işleri tamamladıktan sonra yola çıkmak üzere direksiyon başına geçerek gaza bastı.
Bu esnada iş yeri sahibi Emrah Turan'ın 4 yaşındaki kızı Ayla Deniz Turan ise minibüsün önündeki sokak kedisini seviyordu. Aracının önündeki kızı görmeyen minibüs şoförü, gaza basınca minik Ayla'nın üzerinden geçti.
Tekerleklerin altında kalan 4 yaşındaki Ayla, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise kazanın ardından jandarma karakoluna giderek teslim oldu.
YAŞAMA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM
Kazanın ardından konuşan acılı baba Emrah Turan "Toptancıdan mal gelmişti, ürünlerin teslimi yapıldıktan sonra şoför minibüse bindi. Kızım da o sırada minibüsün önünde sokak kedisini seviyordu. Görülmeyecek, fark edilmeyecek gibi değildi. Ama şoför görmemiş, kızımın üzerinden geçmiş. Bağırış seslerini duyunca fark ettim ki kızım kanlar içerisinde yerde yatıyor. Kucağıma aldım, hastaneye götürdüm. Yaşama yetiştirmeye çalıştım ama çoktan can vermişti" ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK HAYALİ AVUKAT OLMAKTI
Baba Turan "Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı. Çenesi de çok düşüktü, biz hep "senden iyi avukat olur, sen çok konuşuyorsun" derdik; o da "Evet baba, avukat olacağım" derdi. Belki ileride çok iyi bir avukat, savcı olacaktı ama ellerimden kayıp gitti" diye konuştu.