İstanbul'da cinayet gibi kaza: Kedi severken öldü!

EN BÜYÜK HAYALİ AVUKAT OLMAKTI



Baba Turan "Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı. Çenesi de çok düşüktü, biz hep "senden iyi avukat olur, sen çok konuşuyorsun" derdik; o da "Evet baba, avukat olacağım" derdi. Belki ileride çok iyi bir avukat, savcı olacaktı ama ellerimden kayıp gitti" diye konuştu.