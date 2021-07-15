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Giriş Tarihi: 15.7.2021 16:51 Son Güncelleme: 15.7.2021 17:08

İstanbul'da cinayet gibi kaza: Kedi severken öldü!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
İstanbul'da cinayet gibi kaza: Kedi severken öldü!

İstanbul Silivri’de babasının iş yerinin önündeki sokak kedisini seven 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan, dikkatsiz minibüs şoförünün kurbanı oldu. Minibüsün altında kalan minik Ayla, olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ise jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Kazanın ardından konuşan acılı baba Emrah Turan “Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı, belki ileride çok başarılı bir avukat, savcı olacaktı ama ellerimden kayıp gitti” dedi.

Cinayet gibi kaza İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Çanta Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrah Turan'ın sahibi olduğu markete mal bırakmaya gelen minibüs şoförü, işleri tamamladıktan sonra yola çıkmak üzere direksiyon başına geçerek gaza bastı.

Bu esnada iş yeri sahibi Emrah Turan'ın 4 yaşındaki kızı Ayla Deniz Turan ise minibüsün önündeki sokak kedisini seviyordu. Aracının önündeki kızı görmeyen minibüs şoförü, gaza basınca minik Ayla'nın üzerinden geçti.

Tekerleklerin altında kalan 4 yaşındaki Ayla, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise kazanın ardından jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

YAŞAMA YETİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM

Kazanın ardından konuşan acılı baba Emrah Turan "Toptancıdan mal gelmişti, ürünlerin teslimi yapıldıktan sonra şoför minibüse bindi. Kızım da o sırada minibüsün önünde sokak kedisini seviyordu. Görülmeyecek, fark edilmeyecek gibi değildi. Ama şoför görmemiş, kızımın üzerinden geçmiş. Bağırış seslerini duyunca fark ettim ki kızım kanlar içerisinde yerde yatıyor. Kucağıma aldım, hastaneye götürdüm. Yaşama yetiştirmeye çalıştım ama çoktan can vermişti" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYALİ AVUKAT OLMAKTI

Baba Turan "Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı. Çenesi de çok düşüktü, biz hep "senden iyi avukat olur, sen çok konuşuyorsun" derdik; o da "Evet baba, avukat olacağım" derdi. Belki ileride çok iyi bir avukat, savcı olacaktı ama ellerimden kayıp gitti" diye konuştu.

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İstanbul'da cinayet gibi kaza: Kedi severken öldü!
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