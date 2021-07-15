Covid hastaları için ‘kitap ve bulmaca’

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde görevli Doç.Dr.Zeynep Karaman Özlü, 'Bir kitap bir bulmaca' projesi ile Covid tedavisi gören hastalara moral oldu.

Proje yürütücüsü Özlü ve proje araştırmacıları Gülistan Uymaz Aras, İbrahim Özlü, Merve Kaya ve Tülay Kılınç, Erzurum Şehir Hastanesi Covid Servisinde projeyi gerçekleştirdi. Proje kapsamında COVİD-19 nedeniyle hastanede yatan bireylerin motivasyonlarını artırmak ve hastanede geçirdikleri süreyi etkin kılmak için çeşitli kitap ve bulmaca kitapları dağıtıldı.

Hastaların tedavi gördüğü servisleri tek tek ziyaret eden Doç.Dr.Özlü, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkileri olmuş ve bu süreç devam etmektedir. COVİD-19 nedeniyle yapılan kısıtlamalar tüm yaş gruplarında hayati derecede olumsuz etkiler yarattı. Bu nedenle hastanede yatmakta olan bireyler yaşamla mücadele vermenin yanı sıra aile bireylerinden de uzakta kalıyorlar. Virüs nedeniyle hastanede tedavi görmekte olan bireylerin odalarından çıkmalarına izin verilmiyor. Hastalar tüm vakitlerini yalnızca hasta odasında geçirebiliyorlar. Hastalar ailelerinde uzak olmakla birlikte bir de odalarından dışarı çıkamamaları moral ve motivasyonlarını düşürmekte ve iyileşme süreleri uzayabilmektedir. Projemizde COVİD-19 nedeniyle hastanede yatmakta olan bireylerin motivasyonlarını artırmak ve hastanede geçirdikleri süreyi eğlenceli kılmak adına hastalara kitap veya bulmaca dergileri dağıttık. Kitap veya bulmaca arasındaki seçim hastalara bırakıldı. Her bir covid servisine ulaşılarak klinik sorumlu hemşirelerine kitap be bulmacalar teslim edildi, hastalara ulaştırmaları istendi."