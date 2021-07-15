Denizli'de akılalmaz kaza!

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Bu esnada kendine gelen yaralı sürücü, çektiği acı nedeniyle sızlanmaya başladı. Kendisine verilen talimatları uygulayan Ergül Y., bir süre sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil ise vinç yardımı ile kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.