Diyarbakır’da şehitler için anma yürüyüşü

Sur'da başlayan yürüyüş Kurşunlu camiinde sona erdi. Ellerinde Türk Bayrakları ile FETÖ'cüler her zaman meydanlardayız mesajı veren Diyarbakırlılar, Kurşunlu camii meydanında kurulan sinevizyonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişini canlı olarak izledi.
FETÖ ve terör örgütleri aleyhine sloganlar atan kalabalık, geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tuttu.
15 Temmuz Şehitler anısına yürüyüşüne Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, belediye başkanları, kaymakamlar, vali yardımcıları ile AK Partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.