Diyarbakır’da şehitler için anma yürüyüşü

Sur'da başlayan yürüyüş Kurşunlu camiinde sona erdi. Ellerinde Türk Bayrakları ile FETÖ'cüler her zaman meydanlardayız mesajı veren Diyarbakırlılar, Kurşunlu camii meydanında kurulan sinevizyonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişini canlı olarak izledi.