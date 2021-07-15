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Giriş Tarihi: 15.7.2021 22:01

Diyarbakır’da şehitler için anma yürüyüşü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da şehitler için anma yürüyüşü

Diyarbakır’da, FETÖ’nün hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan kahramanlar için anma yürüyüşü yapıldı.

Sur'da başlayan yürüyüş Kurşunlu camiinde sona erdi. Ellerinde Türk Bayrakları ile FETÖ'cüler her zaman meydanlardayız mesajı veren Diyarbakırlılar, Kurşunlu camii meydanında kurulan sinevizyonda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişini canlı olarak izledi.

FETÖ ve terör örgütleri aleyhine sloganlar atan kalabalık, geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz Şehitler anısına yürüyüşüne Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, belediye başkanları, kaymakamlar, vali yardımcıları ile AK Partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Diyarbakır’da şehitler için anma yürüyüşü
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