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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Diyarbakırlı 100 genç Eyüpsultan’da ağırlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Diyarbakır'dan gelen 100 liseli genci Eyüpsultan'da ağırladı. İlk defa İstanbul'a gelen gençler iki gün boyunca şehrin tarihi, kültürel ve eğlence yerlerini gezerek unutamayacakları iki gün geçirdi. Köken "Bu güzel bir proje ve devam ettireceğiz. Diyarbakır Valiliği ile anlaşarak 100 gencimizi İstanbul'a getirdik. İstanbul başka bir şehir, Türkiye'nin gözbebeği. Ama Anadolu'nun her köşesi bizim gözbebeğimiz. Oradaki çocukların İstanbul'a gelmeye hakları vardı. Hiç gelmemişlerdi" dedi.
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Diyarbakırlı 100 genç Eyüpsultan’da ağırlandı
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