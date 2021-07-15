Diyarbakırlı 100 genç Eyüpsultan’da ağırlandı

İstanbul Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken, Diyarbakır
'dan gelen 100 liseli genci Eyüpsultan'da ağırladı. İlk defa İstanbul'a gelen gençler iki gün boyunca şehrin tarihi, kültürel ve eğlence yerlerini gezerek unutamayacakları iki gün geçirdi. Köken "Bu güzel bir proje ve devam ettireceğiz. Diyarbakır Valiliği ile anlaşarak 100 gencimizi İstanbul'a getirdik. İstanbul başka bir şehir, Türkiye'nin gözbebeği. Ama Anadolu'nun her köşesi bizim gözbebeğimiz. Oradaki çocukların İstanbul'a gelmeye hakları vardı. Hiç gelmemişlerdi" dedi.