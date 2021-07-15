Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde 26 Haziran günü 23:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Motokurye işi yapan Mehmetcan Ç. motorunu eşinin babasına ait olan dükkanın içerisine bırakıyordu. Olaydan kısa bir süre önce de her zamanki gibi motorunu bıraktı. Dükkanda çalışan eşinin kız arkadaşı H.A. ile motoru bırakma konusunda tartışma yaşadılar. İddiaya göre ikili bir birine küfürlü konuştu ve tartışma büyüdü.

Dükkana motor park ettin kavgası cinayetle bitti | Video

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN GENÇ ÖLDÜ

Bunun üzerine H.A. erkek arkadaşı Abdulkadir U. (21) aradı durumu anlattı. Abdulkadir U. ise Mehmetcan Ç'yi arayıp ona tehditler savurdu ardından arkadaşı Serkan K'yı da alıp olay yerine geldi. Burada Mehmetcan Ç. ve ikili arasında tartışma kavgaya dönütü. İddiaya göre belindeki tabancayı çıkaran Mehmetcan Ç. Serkan K'yı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan lastik tamircisi 20 yaşındaki Serkan K. hayatını kaybetti.

ÖNCE KAÇTI SONRA TESLİM OLDU

Mehmetcan Ç. ise olay yerinde bulunan araçla kaçarak uzaklaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis Mehmetcan Ç'yi ve olayda kullanılan silahı sakladığı iddia edilen arkadaşı Barış A'yı gözaltına aldı. Çalışmalar devam ettiği sırada Mehmetcan Ç. Cinayet Büro Amirliğine gelerek teslim oldu. Şüpheli Dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan konuyla ilgili olay anına dair kavga görüntüleri de ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde iki grubun tekmeli tokatlı kavga etikleri anlar kameralara yansıdı.