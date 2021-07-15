Emekli polis memuru kazada can verdi

D-100Karayolu üzeri Eşme mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında, emekli polis memuru olan bisiklet tutkunu Cengiz Anaç, arkadaşları ile birlikte bisikleti ile gezdiği esnada, kendileri ile aynı istikamette gitmekte olan C.A idaresindeki 41 ABA 016 plakalı Tır'ın altımnda kaldı. Anaç, olay yerinde hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARIYLA DOLAŞMAYA ÇIKTI

İddialara göre kaza şu şekilde gelişçti. Bisiklet tutukunu olan ve arkadaşları ile birlikte sık sık bisiklet ile gezmeye çıkan Cengiz Anaç, sabah saatlerinde yine bir grup arkadaşı ile dolaşmaya çıktı. Arkadaşları ile birlikte Ankara istikametine seyir halinde olan Anaç,a aynı istikamette gitmekte olan C.A idaresindeki 41 ABA 016 plakalı Tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Anaç, olayda ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Anaç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Anaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tır sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.