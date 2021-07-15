Fatih’te “pes” dedirten gasp girişimi! Gaspçılara karşı savaşçı gibi direndi

İstanbul'da tarihi yarımadada "bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen üç kişi, uzun süre boyunca takip ettikleri bir adamın çantasını çalmak için bir anda saldırıya geçti.

Gaspçılara ölümüne direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı! O anlar kamerada | Video

VÜCUDUNU ÇANTASINA SİPER ETTİ

Çantasıyla yolda yürüyen adamın etrafını saran yabancı uyruklu gaspçılar, tekme ve yumruklarla olacaklardan habersiz adamı darp etmeye başladılar. Neye uğradığını şaşıran adam çantasının gasp edilmek istediğini anlayınca vücudunu çantasına siper ederek film sahnelerini aratmayan bir savunmaya imza attı. Aralarına aldıkları adamı yaklaşık 30 saniye boyunca öldüresiye darp eden yabancı uyruklu saldırganlar, istediklerini alamayınca olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.