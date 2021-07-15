Fatih’te “pes” dedirten gasp girişimi! Gaspçılara karşı savaşçı gibi direndi

İstanbul'da tarihi yarımadada "bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen üç kişi, uzun süre boyunca takip ettikleri bir adamın çantasını çalmak için bir anda saldırıya geçti.
Gaspçılara ölümüne direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı! O anlar kamerada | Video
VÜCUDUNU ÇANTASINA SİPER ETTİ
Çantasıyla yolda yürüyen adamın etrafını saran yabancı uyruklu gaspçılar, tekme ve yumruklarla olacaklardan habersiz adamı darp etmeye başladılar. Neye uğradığını şaşıran adam çantasının gasp edilmek istediğini anlayınca vücudunu çantasına siper ederek film sahnelerini aratmayan bir savunmaya imza attı. Aralarına aldıkları adamı yaklaşık 30 saniye boyunca öldüresiye darp eden yabancı uyruklu saldırganlar, istediklerini alamayınca olay yerinden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Saniyerler içerisinde dehşeti yaşayan adam ise aldığı darbelerin etkisiyle bir süre afalladıktan sonra şikayetçi olmak üzere polis merkezinin yolunu tuttu. Polis ekipleri, turistlerin de yoğunlukta olduğu tarihi yarımada da güpe gündüz gasp dehşeti yaşayan yabancı uyruklu saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
GASP DEHŞETİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul'da turistlerin gözde merkezlerinden biri olan tarihi yarımadada yaşanan gasp dehşeti, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından işte böyle görüntülendi.