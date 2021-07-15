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Giriş Tarihi: 15.7.2021 14:09

Feribot iskelesi açıklarında erkek cesedi bulundu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Feribot iskelesi açıklarında erkek cesedi bulundu

Yalova’nın Topçular Feribot iskelesi açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 30 Haziran 2021 tarihinde Eskihisar’dan kalkan feribottan denize atlayan ve bir daha bulunamayan Serkan Gönültaş’a ait olduğu tahmin ediliyor.

Topçular Feribot iskelesi açıklarında bir erkek cesedinin su üzerinde yüzdüğünü gören iskele memurları durumu Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'ne bildirdi. Bunun üzerine kısa süre içerisinde belirtilen noktaya gelen ekipler cesedi denizden çıkardılar. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken şahsın 30 Haziran 2021 tarihinde Eskihisar'dan kalkan Sultanahmet feribotundan atlayan ve bir daha bulunamayan Serkan Gönültaş'a ait olduğu düşünülüyor. Şahsın cesedi otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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Feribot iskelesi açıklarında erkek cesedi bulundu
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