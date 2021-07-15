Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Firar bitti: Adana'da enselendi!
Giriş Tarihi: 15.7.2021 11:12

Firar bitti: Adana'da enselendi!

DHA
Firar bitti: Adana'da enselendi!

Adana'da hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Zeynep T. (31), polis tarafından yakalandı. Genç kadın, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı...

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'resmi belgede sahtecilik' ile 'yağma' suçlarından girdiği cezaevinden geçen yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen Zeynep T., adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Zeynep T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Firar bitti: Adana'da enselendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA