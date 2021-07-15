Firari hükümlü kadın yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, resmi belgede sahtecilik ile yağma suçlarından girdiği cezaevinden geçtiğimiz yıl kaçan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T.'nin (31) yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu Zeynep T.'nin, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Söz konusu adrese baskın yapan polis, Zeynep T.'yi yakaladı. Zeynep T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.