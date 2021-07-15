Güncel kurbanlık fiyatları: Küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? Kurbanlıklar kaç lira?

Zilhicce ayının en önemli iki ibadetinden biri olan kurban kesimi bugün de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban pazarlarına gitmeden önce ön hazırlık yapan milyonlarca vatandaş küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık fiyatları ne kadar; dana, koyun, koç kuzu kaç TL diye merak ediyor. Kurbanlık kilogram fiyatı, hisse ve kesim fiyatları da kurbanlıklar kaç lira sorusuyla araştırılıyor. Güncel kurbanlık fiyatları haberimizde.
KURBANLIK DANA, KOYUN, KUZU, KOÇ NE KADAR?
Bu yıl hayvan üreticilerinin maliyetleri geçen yıla nispeten arttığı için 2021 kurbanlık fiyatları da artış gösterdi. Ayrıca hayvanların beslenme, barınma, ulaşım gibi masrafları da göz önüne alındığında şehirlerde kırsal kesimlere göre hayvan fiyatları farklılık gösteriyor.
DANA, SIĞIR, MANDA, BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Kurbanlık büyükbaş fiyatları 25 ila 30 bin TL aralığında değişiklik gösteriyor. Büyükbaş hayvan kesmeyi düşünenler hisseli ya da ortaklaşa kesim seçeneklerini daha çok tercih ediyor. Hisseli kesimde büyükbaş hayvanlar 7 paya bölündüğü için bir pay sahibi bu rakamın yedide biri kadar ödeme yapıyor.
KOÇ, KUZU, KOYUN KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Küçükbaş hayvanlar ise 1500 TL'den başlayıp 3000 TL'ye kadar alıcı buluyor. Hayvanın kilosu, yağ oranı, yaşı ve benzeri özellikleri satış kilosunu belirliyor.
KİLO İLE CANLI KURBANLIK FİYATLARI
Büyükbaş hayvanın canlı kilosu bölge ve şehir farkı ile 32-34 TL arasında değişiyor. Küçükbaş hayvan canlı kilogram fiyatı ise 28-30 TL aralığında seyrediyor. Böylece 500-600 kiloluk bir dana 25-30 bin TL'ye alıcı buluyor.
KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2021
Büyükbaş hayvanların hisseli satışı için 7'de 1 oranında paya sahip olmak isteyen vatandaşlar, kurbanlık hisse fiyatları hakkında araştırma yapıyor. 1/7 hisse fiyatları da 2 bin ila 3 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.