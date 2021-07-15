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Giriş Tarihi: 15.7.2021 11:16

Hain kalkışmanın 5. yılında şehitler gururla anıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hain kalkışmanın 5. yılında şehitler gururla anıldı

15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olanlar Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliğinde dualarla anıldı. Sabahın erken saatlerinde sevdiklerinin kabrine gelen şehit yakınları onlar için dua edip mezarlarına karanfil bıraktı.

15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olanlar Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliğinde dualarla anıldı. Sabahın erken saatlerinde sevdiklerinin kabrine gelen şehit yakınları onlar için dua edip mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit Kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın kabri başına minik yeğenleri dayılarının fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle geldiler. Henüz 7 8 yaşlarında olan çocuklar "şehit dayımızı ziyarete geldik. Onu ve bu günü hiç unutmayacağız" dediler. Henüz 15 yaşındayken şehit olan Halil İbrahim Yıldırım'ın kabrini görenler duygu dolu anlar yaşadı. Şehitleri Anma töreni Kuranı Kerim tilaveti ile devam ediyor.

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Hain kalkışmanın 5. yılında şehitler gururla anıldı
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