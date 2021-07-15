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Giriş Tarihi: 15.7.2021 10:44

Hırsızlık yapıp kaçarken 17 yaşındaki liseliye çarpmışlardı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hırsızlık yapıp kaçarken 17 yaşındaki liseliye çarpmışlardı

İstanbul Maltepe, Pendik, Çekmeköy ve Ataşehir ilçelerinde 7 ayrı olaya karışan ve Nisan ayında polisin dur ihtarına uymayıp kaçarken lise öğrencisi 17 yaşındaki Canpolat Şeker’e çarparak yaralanmasına sebep olan 4 hırsız gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan hırsızlardan 22 kaydı olan Onur A. ve 19 kaydı olan Samet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe, Pendik, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde 2 adet taksirle yaralama, 3 evden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık ve 1 adet ise iş yerinden hırsızlık suçlarına karışan 4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinde yapılan çalışmada gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Nisan'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e çarpıp kaçanlar olduğu tespit edildi.

17 YAŞINDAKİ LİSELİYE ÇARPMIŞLARDI

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen kaza öncesinde, polis ekipleri, kameralardan gizlenerek binadan çıkan biri kadın 4 kişi olduğunu fark etmişti. Polisin dur ihtarında bulunduğu şüpheliler otomobille kaçmaya başlamıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla eve doğru yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e çarpıp bacağından yaralamışı. Kazanın ardından 3 şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmış araçta bulunan Çiğdem Ç. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde otomobilde birçok araç plakası ve çalıntı eşyalar bulunduğu tespit edilmişti.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Kazaya da karıştıkları tespit edilen şüpheliler Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22 suç kaydı olan Onur A. ve 19 suç kaydı olan Samet K. tutuklandı. 11 kaydı olan Hüseyin K. ve 9 kaydı olan Muhammed K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Hırsızlık yapıp kaçarken 17 yaşındaki liseliye çarpmışlardı
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