Hırsızlık yapıp kaçarken 17 yaşındaki liseliye çarpmışlardı

Maltepe, Pendik, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde 2 adet taksirle yaralama, 3 evden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık ve 1 adet ise iş yerinden hırsızlık suçlarına karışan 4 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinde yapılan çalışmada gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 1 Nisan'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçarken 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e çarpıp kaçanlar olduğu tespit edildi.

17 YAŞINDAKİ LİSELİYE ÇARPMIŞLARDI

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen kaza öncesinde, polis ekipleri, kameralardan gizlenerek binadan çıkan biri kadın 4 kişi olduğunu fark etmişti. Polisin dur ihtarında bulunduğu şüpheliler otomobille kaçmaya başlamıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 4 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil, okuldan çıktıktan sonra arkadaşıyla eve doğru yürüyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Canpolat Şeker'e çarpıp bacağından yaralamışı. Kazanın ardından 3 şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmış araçta bulunan Çiğdem Ç. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde otomobilde birçok araç plakası ve çalıntı eşyalar bulunduğu tespit edilmişti.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Kazaya da karıştıkları tespit edilen şüpheliler Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22 suç kaydı olan Onur A. ve 19 suç kaydı olan Samet K. tutuklandı. 11 kaydı olan Hüseyin K. ve 9 kaydı olan Muhammed K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.