Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İl il Cuma namazı saati: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti 16 Temmuz!
Giriş Tarihi: 16.7.2021 06:23

İl il Cuma namazı saati: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti 16 Temmuz!

İl il Cuma namazı saati: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti 16 Temmuz!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından internet üzerinden yayımlanan namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve yurdun 81 ilinde Cuma namazı saat kaçta kılınacak, Cuma ezanı kaçta okunacak sorusu yanıt buldu. Müslüman aleminin bayramı kabul edilen bu mübarek günde milyonlar Cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Namazı kaçırmak istemeyen vatandaşlar için il il Cuma namazı saati haberimizde yer alıyor. İşte Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti 16 Temmuz!

Bir Cuma'ya daha kavuşmanın şükrüyle güne başlayan Müslümanlar, bugün Cuma ezanı kaçta okunacak ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak diye araştırıyor. Kurban Bayramı öncesi son Cuma namazını kılmaya hazırlanan Müslüman alemi, Diyanet takvimi ile belli olan il il Cuma namazı saati ve vakitleri hakkında araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti (16 Temmuz) haberimizde.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Milyonlarca vatandaş yurdun dört bir yanındaki camilere akın ederek bayram arifesinde son Cuma namazını eda etmeye hazırlanıyor. Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasının coşkusu, Cuma'nın hayrı ve huzuru ile birleşiyor. Müslüman aleminin gündeminde 16 Temmuz Cuma namazı vakitleri yer alıyor.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13.15

ANKARA: 13.00

İZMİR: 13.23

BURSA: 13.15

ADANA: 12.50

TRABZON: 12.32

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
İl il Cuma namazı saati: Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi ile İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti 16 Temmuz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA