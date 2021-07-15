İlk 20 metrede müsilaj kalmadı

Marmara Denizi
Eylem Planı'nın Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı dün İstanbul
'da yapıldı. Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
toplantı sonrasında yapılan açıklamada Marmara Denizi'nin 1 ay öncesine göre çok daha temiz ve sağlıklı bir hale getirildiğini söylendi. Bakan Kurum, "46 tesisin arıtma kapasitesini hemen artıracağız. 66 tanesini hızlıca bakım ve onarıma alacağız, 26 tesisimizi 3 yıl içinde hemen yeniden yapacağız" dedi.
RAHAT RAHAT YÜZEBİLİRSİNİZ
Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde denetimlerin sürdüğünü belirten Bakan Kurum, "Yüzme suyu alanlarında herhangi olumsuz bir sorunla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girebilirler, balık yiyebilirler. Bugün Marmara Denizi yüzeyindeki müsilaj yok denecek durumda" dedi. Kurum şu güzel haberi verdi:
234 istasyonda 40 gün çeşitli derinliklerde tarama ve araştırma yapıldı.
İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda.
Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemiyor.
Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23,5 milyon lira ceza uyguladık.
52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Yenikapı
iskeleden biyoçeşitliliği artırmak için denize levrek ve kalkan balığı saldı. Daha sonra Yenikapı'dan tekne ile denize açılan Bakan Kurum ve Bakan Pakdemirli, "Marmara Denizi Eylem Planı İstanbul Yapay Resif Projesi
2. Etap Resif Atımı" kapsamında Sarayburnu
açıklarında denize 15 ton midye bıraktı.