İstanbul'da genç adamı katletmişti: Firari katilden şaşırtan hareket!

Olay yerinde çıkan kavgada Sinan K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Barış A.'nın (33) şüpheli Mehmet C.Ç.'nin arkadaşı olduğunu, şüpheli Mehmet C.Ç.'yi ve olayda kullanan silahı saklayan kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Mehmet C.Ç. önceki gün polise giderek teslim oldu. 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi.