İstanbul'da korkunç anlar: 2 santimetre ile kurtuldu!

Korkunç olay 5 Haziran Cumartesi saat 05.25'te Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre iki otomobilde bulunan silahlı kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle çatışma çıktı. Çatışma sırasında kurşunlardan biri yakın bir noktada bulunan benzin istasyonu çalışanına isabet etti. Pompac çenesine isabet eden kurşunla yere yığıldı. Diğer görevlide pompanın yanından hızla uzaklaşarak güvenli bir noktaya geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O sırada benzin istasyonun marketinde olan polisler silahlarını çekerken olaya müdahale etmek istedi. Şüpheliler otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan benzin istasyonu çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.