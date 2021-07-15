İstanbul'da trafik magandası öldürüyordu: Son anda kurtuldular!

"ÜZERİME DOĞRU GELİNCE KENDİMİ KENARA ATTIM"

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam 22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış, evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık, mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sağımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var sandım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bisikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum. Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesinden kaçıyordu" dedi.