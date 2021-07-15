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Giriş Tarihi: 15.7.2021 09:48 Son Güncelleme: 15.7.2021 09:49

İstanbul'da trafik magandası öldürüyordu: Son anda kurtuldular!

DHA
İstanbul'da trafik magandası öldürüyordu: Son anda kurtuldular!

İstanbul’da maganda dehşeti yaşandı. Trafik kurallarını hiçe sayan bir sürücü, ara sokağa süratle daldı. Yoldaki altı kişi ezilme tehlikesi atlattı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Olay, geçen pazar günü saat 22.30 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıyan olayda sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrolsüz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Fren sesini duyunca üzerine doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak, ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki 2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek üzereyken aracının direksiyonunu kırdı.

Toplam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

"ÜZERİME DOĞRU GELİNCE KENDİMİ KENARA ATTIM"
Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam 22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış, evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık, mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sağımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var sandım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bisikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum. Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesinden kaçıyordu" dedi.

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İstanbul'da trafik magandası öldürüyordu: Son anda kurtuldular!
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