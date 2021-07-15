İzmir’deki törende Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ödül

İlk kez 2005 yılında basit cezai uyuşmazlıkların tarafların anlaşmaları suretiyle çözümünün hedeflendiği Türk Ceza Kanunu'na giren ve zamanla kapsamı genişletilen "uzlaştırma" müessesesi büyük kolaylıklar sağladı. Uzlaştırma müessesesi, bütün ülke çapında hafif nitelikteki yüz binlerce suça ilişkin yargısal sürecin davaya konu olmadan hızlı ve etkin biçimde çözülebilmesi, mağdurların zararının karşılanarak tarafların barışmasının sağlanabilmesi açısından önemli bir adım oldu.

BAŞARI GÜN GEÇTİKÇE ARTTI

Müessesesin kapsamının genişletildiği 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar ülke çapında toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı. 2017 yılında yüzde 80 oranla başlayan müzakere başarı oranı, 2020 yılında yüzde 85'e ulaştı.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ÖDÜL

İzmir'de 12 Temmuz 2021 tarihinde 3. Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni gerçekleşti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törende ülke çapında uzlaştırma müessesesinin en etkin uygulandığı Cumhuriyet Başsavcılıklarından biri olan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da ödüle layık görüldü. Ödül, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmail UÇAR'a takdim edildi.