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Giriş Tarihi: 15.7.2021 14:52

Katil koca Adana’da yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Katil koca Adana’da yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbabasını pompalı tüfekle vurarak öldüren Cabbar Kara polisin titiz çalışması sonucu Adana’nın Kozan İlçesi, Ayşehocalı Köyü’nde yakalandı. Katil kocanın Osmaniye’de işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim önüne çıkarılmak üzere Erzine’e götürüldü.

Hatay'ın ilçelerinden Erzin'de 9 Temmuz Cuma günü, boşanma aşamasındaki eşi Ebru Kara'yı eve dönmesi için ikna edemeyince sinirlenip, pompalı tüfeğine sarılan Cabbar Kara, önce araya girmek isteyen kayınbabası Ali Dik'i (50), daha sonra da eşi Ebru Kara'yı (30) vurmuştu. Ebri Kara olay yerinde, babası Ali Dikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Eşini ve kayınbabasını öldüren Cabbar Kara, olaydan sonra silah zoruyla gasp ettiği minibüsle kayıplara karışmıştı. Ancak Cabbar Kara, polis ve Jandarma'dan ancak 6 gün kaçabildi. Zanlının Osmaniye'ye kaçtığı bilgisi üzerine Osmaniye polisi ve Adana Jandarması katil kocayı yakalamak için ortak bir çalışma başlattı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada Cabbar Kara'nın gasp ettiği minibüs ve saldırıda kullandığı tahmin edilen pompalı tüfek terk edilmiş olarak bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Osmaniye Polisi, Cabbar Kara'nın Adana'nın Kozan ilçesi Ayşehocalı köyünde saklandığını belirledi. Adana jandarması ve Osmaniye polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon saklandığı evde kıskıvrak yakalanan Cabbar Kara Osmaniye'ye götürüldü. Cabbar Kara Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından hakim önüne çıkarılmak üzere Erzin'e götürüldü.


Cabbar Kara

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Katil koca Adana’da yakalandı
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