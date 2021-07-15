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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Hasan Cevher’i şehit eden Nasuh Çulcu’nun korkunç planı ortaya çıktı: Eğer yakalanmasaydı…
Giriş Tarihi: 15.7.2021 10:28

SON DAKİKA | Hasan Cevher’i şehit eden Nasuh Çulcu’nun korkunç planı ortaya çıktı: Eğer yakalanmasaydı…

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
SON DAKİKA | Hasan Cevher’i şehit eden Nasuh Çulcu’nun korkunç planı ortaya çıktı: Eğer yakalanmasaydı…

Son dakika:Hakkari'de, meslektaşı olan kadın polisi taciz ettiği için hakkında tutanak tutan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i tabancayla vurarak öldüren polis memuru Nasuh Çulcu, eğer etkisiz hale getirilmeseydi katliam yapacaktı. Cevher'i vurduktan sonra taciz ettiği komiser yardımcısı kadını öldürmek için merdivenlerden çıkan polis memuru Çulcu, karşısına çıkan başka bir emniyet müdür yardımcısına silah doğrulttu. Saldırgan Çulcu, Emniyet müdür yardımcısının koruma polisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika:Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı hasan cevher'in emrindeki polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre kadın komiser yardımcısı E.A.'yı taciz ediyordu. Durumdan haberdar olan 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı hasan cevher, Çulcu hakkında tutanak tuttu. Tutanağın tutulması üzerine silahının teslim edilmesi istenen Çulcu polis evinin yemekhanesine giderek cevher'e kurşun yağdırdı. Başından ve omzundan yaralanan cevher, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KADIN KOMİSERİ DE VURACAKTI

Çulcu, hasan cevher'i vurduktan sonra taciz ettiği kadın komiser yardımcısı E.A.'yı öldürmek için polis evinin içinde elinde silahla koşuşturduğu sırada bir başka emniyet müdür yardımcısı Çulcu'ya ikazda bulundu. Bunun üzerine Çulcu, emniyet müdür yardımcısına silah çekerek öldürmeye teşebbüs etti. Olayı fark eden emniyet müdür yardımcısının şoförü polis memuru Mustafa Koç, Çulcu'yu sol diz kapağından vurarak etkisiz hale getirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çulcu'nun cevher'i vurduktan sonra komiser yardımcısı E.A'yı da öldürmeyi planladığı öğrenilirken, polis memuru Mustafa Koç'un kahramanlığı sayesinde katliamın önüne geçildi öğrenildi.

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SON DAKİKA | Hasan Cevher’i şehit eden Nasuh Çulcu’nun korkunç planı ortaya çıktı: Eğer yakalanmasaydı…
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