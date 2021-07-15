SON DAKİKA | Hasan Cevher’i şehit eden Nasuh Çulcu’nun korkunç planı ortaya çıktı: Eğer yakalanmasaydı…

Son dakika:Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı hasan cevher'in emrindeki polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre kadın komiser yardımcısı E.A.'yı taciz ediyordu. Durumdan haberdar olan 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı hasan cevher, Çulcu hakkında tutanak tuttu. Tutanağın tutulması üzerine silahının teslim edilmesi istenen Çulcu polis evinin yemekhanesine giderek cevher'e kurşun yağdırdı. Başından ve omzundan yaralanan cevher, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KADIN KOMİSERİ DE VURACAKTI

Çulcu, hasan cevher'i vurduktan sonra taciz ettiği kadın komiser yardımcısı E.A.'yı öldürmek için polis evinin içinde elinde silahla koşuşturduğu sırada bir başka emniyet müdür yardımcısı Çulcu'ya ikazda bulundu. Bunun üzerine Çulcu, emniyet müdür yardımcısına silah çekerek öldürmeye teşebbüs etti. Olayı fark eden emniyet müdür yardımcısının şoförü polis memuru Mustafa Koç, Çulcu'yu sol diz kapağından vurarak etkisiz hale getirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çulcu'nun cevher'i vurduktan sonra komiser yardımcısı E.A'yı da öldürmeyi planladığı öğrenilirken, polis memuru Mustafa Koç'un kahramanlığı sayesinde katliamın önüne geçildi öğrenildi.