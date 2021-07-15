Kiraz ve yaş meyve sebze ihracatçısına bakanlık desteği

Öncesinde Kemalpaşa'daki ihracatçıların İnspektör talepleri İzmir'den karşılanıyordu. İhracatçı firmalardan gelen talebi Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ile paylaştıklarını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taleplerinin olumlu karşılanarak kısa sürede hayata geçirildiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve İzmir Zirai Karantina Müdürü Murat Çarkçı'ya teşekkür eden Uçak, "Artık Kemalpaşalı ihracatçıların İnspektör talepleri, İzmir yerine Kemalpaşa'dan karşılanacak; böylece Bitki Sağlığı sertifikaları hızlıca düzenlenerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Pandemi sürecinde de Kamu yöneticilerimizden taze meyve sebze üretimi ve ihracatının kesintiye uğramadan sürmesi için büyük destekler gördük. Bu sayede 2020 yılında ihracatımızı yüzde 17'lik artışla 1 milyar 40 milyon dolara yükselttik. 2021 yılı için belirlediğimiz 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefine giderken bu tür destekler bize moral kaynağı oluyor" diye konuştu.