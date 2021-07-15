Kocaeli'ndeki sapık hakkında flaş gelişme! Genç kızı ormana götürmüştü!

Öte yandan jandarma ekipleri, genç kızı bu hale getiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, genç kızı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve takibin ardından A.M. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.M. isimli şahıs, sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.