Kuma olmadığı için öldürülen Emine’nin katili tutuklandı

Saldırıya uğradıktan 138 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Karakaş, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi'nde toprağa verilirken, firarda olan katil zanlısı Aslan Karakaş'ın yakalanması için çalışmalar devam etti. Katil zanlısı Aslan Karakaş, Mardin'inin Kızıltepe ilçesinde bugün jandarmayı arayarak teslim oldu. İfadesinin ardın Karakaş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Karakaş, hakkında önümüzdeki günlerde açılacak davanın ardından kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılama başlanacağı belirtildi.