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Giriş Tarihi: 15.7.2021 21:56

Kuma olmadığı için öldürülen Emine’nin katili tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kuma olmadığı için öldürülen Emine’nin katili tutuklandı

Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeninin kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 138 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın katil zanlısı kuzeni Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bismil ilçesinde 4 Şubat'ta ilçeye bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş amcasının kızı Emine Karakaş'ı kuma almak istemişti. Emine, kumalık talebini reddedince Aslan Karakaş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralandı. Yaşanan saldırının ardından Emine Karakaş, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. saldırgan Karakaş ise kayıplara karıştı.

Saldırıya uğradıktan 138 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Karakaş, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi'nde toprağa verilirken, firarda olan katil zanlısı Aslan Karakaş'ın yakalanması için çalışmalar devam etti. Katil zanlısı Aslan Karakaş, Mardin'inin Kızıltepe ilçesinde bugün jandarmayı arayarak teslim oldu. İfadesinin ardın Karakaş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Karakaş, hakkında önümüzdeki günlerde açılacak davanın ardından kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılama başlanacağı belirtildi.

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Kuma olmadığı için öldürülen Emine’nin katili tutuklandı
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