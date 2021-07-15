Kurban keserken okunacak dualar ve sureler! Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban duası nedir, nasıl okunur?

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

(el-En'âm, 79)

Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Anlamı:"Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."

(el-En'âm, 162)

Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."

Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."