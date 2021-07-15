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Giriş Tarihi: 15.7.2021 10:45 Son Güncelleme: 15.7.2021 10:47

Kurban eti yıkanır mı, yıkanmaz mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur, nasıl saklanır?

Kurban eti yıkanır mı, yıkanmaz mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur, nasıl saklanır?

Bayrama sayılı günler kala “Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bu dini bayramda kurban kesme ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar etleri dağıtmadan önce detayları araştırmaya başladı. Uzmanlara göre etin soğuması ve katılaşmasının beklenmesi gerekiyor. Buna göre; Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? İşte detaylar…

Müslüman âlemi bir önemli güne daha kavuşmanın huzurunu yaşıyor. Bayram namazında camileri dolup taşıran vatandaşlar kurban ibadetlerini de yerine getirecek olmanın manevi huzurunu yaşıyor. Kurban kesiminin ardından ise et dağıtımı başlayacak. Kalan etlerini poşetleyerek buzdolabına koyacak kişiler kurban eti yıkanır mı sorusuna da bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Buna göre, kurban eti yıkanır mı, kurban eti yıkanırsa ne olur? İşte merak edilen detaylar…

Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur?

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Prof. Dr. Kamil Bostan kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;

Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.

Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur?

Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.

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Kurban eti yıkanır mı, yıkanmaz mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur, nasıl saklanır?
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