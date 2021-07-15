Dinimizde kurbanlık kestikten sonra kılınan kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namaz şükür namazı olarak geçer. Kurban ibadetini gerçekleştirmeye hazırlanan pek çok kişi bu namazı, kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar sorusuyla araştırıyor. Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır sorusunun yanıtı Diyanet açıklamalarıyla haberimizde yer alıyor. İşte kurban sonrası şükür namazının farzları ve kılınışı.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer ve kurban kesme imkanı bulan Müslüman sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.