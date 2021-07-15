Zilhicce ayının gelişiyle birlikte bu ayın en önemli iki ibadetinden biri olan kurban için hazırlıklar hızlandı. İbadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş kurbanlık fiyatları 2021 yılında ne durumda diye merak ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş canlı kurbanlık fiyatları ne kadar; koyun, kuzu, dana ne kadar soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, kurban kesimi hakkında merak edilenlerin yanıtı ile kurban hisse ve kesim fiyatları 2021!
KURBANLIK DANA, KOYUN, KUZU, KOÇ NE KADAR?
Bu yıl hayvan üreticilerinin maliyetleri geçen yıla nispeten arttığı için 2021 kurbanlık fiyatları da artış gösterdi. Ayrıca hayvanların beslenme, barınma, ulaşım gibi masrafları da göz önüne alındığında şehirlerde kırsal kesimlere göre hayvan fiyatları farklılık gösteriyor.
CANLI KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Canlı büyükbaş kilogramı bölgeye ve şehre göre 32-34 TL arasında değişiyor. Küçükbaşın canlı kilogramı ise 28-30 TL arasında seyrediyor. Marketlerin fiyatları ise kilogramına göre ortalama 1.900 ila 2.100 TL arasında değişiklik gösterirken vatandaşlara 9 taksit imkânı sunuluyor.
KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2021
Büyükbaş hayvanların hisseli satışı için 7'de 1 oranında paya sahip olmak isteyen vatandaşlar, kurbanlık hisse fiyatları hakkında araştırma yapıyor. 1/7 hisse fiyatları da 2 bin ila 3 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
KURBAN KESİM FİYATLARI 2021
Kurban kesim fiyatları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre vekalet yoluyla yurt içinde 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak gerçekleşiyor. Marketlerden alınan kurbanlıklar için bu fiyat hayvan fiyatına dahil ediliyor.
BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI
Büyükbaş canlı hayvan fiyatları 25-30 bin TL aralığında değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar büyükbaş hayvan kesimi için hisseli ve ortaklaşa kesim seçeneklerini daha çok tercih ediyor.
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2021
Küçükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 1500-2300 TL arası değişiklik gösteriyor. Marketlerde de satışı yapılan koç, koyun, kuzu gibi küçükbaş hayvanlardan en az 15 kilogram et çıkıyor.
KREDİ KARTIYLA VE TAKSİTLE KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban ibadetini gerçekleştirmek için kurban edilecek hayvanın mülkiyetinin kişinin kendisinde bulunması gerekiyor. Mülkiyet hakkı, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe ya da miras yoluyla elde edileceği gibi satın alma yoluyla da gerçekleşebilir. Hayvanı peşin alma imkanı bulunmayanlar için vadeli satış caizdir. Çünkü taksitli alımda da hayvanın mülkiyet hakkı kişiye geçer. Yani kredi kartıyla, taksitle ya da kredi çekerek kurbanlık alımı yapılmasında dini açıdan bir sakınca yoktur. Ancak taksitli alımda ödeme zamanını geçirip kurbanlık parasına faiz eklenmemesine özen gösterilmelidir.
2021 KURBAN VEKALETİ NE KADAR?
Diyanet 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçinde 1.125 TL, yurtdışında 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 kurban vekalet bedelinin yurtiçinde 1.050 TL, yurtdışında 125 dolar ya da 105 euro olduğu öğrenildi. Darülaceze online kurban bedeli 1.800 TL olarak açıklanırken, Mehmetçik Vakfı'nın sitesinden yapılan duyuruya göre bağış bedeli 1.355 TL olarak belirtiliyor. Kurban Bayramı'nda 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen İHH Vakfı da, kurban bedelini 1.200 TL olarak açıkladı.
KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Buna göre kurban vekâlet verme yazılı veya sözlü olabilmektedir. Sözlü olarak vekâlet verilirken vekil tayin edilen kişiye "Seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim" demelidir. Vekalet verildiğinde kurbanın sahibinin kesim esnasında hayvanın başında bulunma zorunluluğu ortadan kalkar. Bu durumda vekalet veren kurban sahibi telefon veya internet, WhatsApp gibi araçlarla bu vekaleti kurban kesimine yetkinliği olan ve fiilen kesimi gerçekleştirecek kimseye verebilir.