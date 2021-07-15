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Giriş Tarihi: 15.7.2021 14:22

Kuyumcu soyguncuları 5 ay sonra yakalandı

MİHRİBAN KOÇAKER
Kuyumcu soyguncuları 5 ay sonra yakalandı

Tokat’ta şubat ayında bir kuyumcunun kapı camını parke taşı ile kırarak hırsızlık yapan 3 Afgan uyruklu kişi 5 ay sonra yakalandı. Şüphelilerin ikametinde iş yerinden çalındığı tespit edilen çeşitli markalarda 21 adet bay/bayan kol saati ele geçirildi

Tokat Kabe-i Mescit Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir kuyumcuda 17 Şubat 2021 günü saat 00.30' da meydana gelen iş yeri hırsızlığı olayında; İş yerinin camını parke taşı ile kırarak içeri giren hırsızlar vitrinde bulunan kol saati ve bileklikleri çalarak kayıplara karıştı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada iş yerinden çalındığı tespit edilen çeşitli markalarda 21 adet bay/bayan kol saati, saatlerin sergilendiği 12 adet stant ve 5 adet metal ve iplik kordonlu bayan bileklik ele geçirildi. Gözaltına alınan Afgan uyruklu N.J. (27), F.J. (30) ve M.F. (29) isimli şahıslar polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Kuyumcu soyguncuları 5 ay sonra yakalandı
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