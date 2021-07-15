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Giriş Tarihi: 15.7.2021 16:07

Led kulelerde darbeye karşı milletin mücadelesi anlatılıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Led kulelerde darbeye karşı milletin mücadelesi anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul ve Ankara'da bazı noktalara kurulan led ekranlarda  darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadeleler anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul ve Ankara'da bazı noktalara kurulan led ekranlarda darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadeleler anlatılıyor.

Bu doğrultuda, İstanbul'da Ortaköy, Kuleli, Taksim ve İstanbul Havalimanı'nda Ankara'da ise Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda led kuleler oluşturuldu. Kurulan dev ekranlarda darbe girişimine karşı vatandaşların verdiği mücadelesi anlatılarak şehitler anıldı.

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Led kulelerde darbeye karşı milletin mücadelesi anlatılıyor
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