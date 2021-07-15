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Giriş Tarihi: 15.7.2021 15:22 Son Güncelleme: 15.7.2021 15:24

Motosikleti üzerinde şehit olmuştu! Anısına geçit düzenlendi

Motosikleti üzerinde şehit olmuştu! Anısına geçit düzenlendi

15 Temmuz hain darbe girişiminde motosikleti üzerinde kurşunlarak şehit olan Yılmaz Ercan ve 251 şehit için motosikletli geçit düzenlendi. Ayasofya Camiinden başlayan yolculuğa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

15 Temmuz Milli İrade Ve Demokrasi Günü dolayısıyla motosiklet kullanıcısı 251 motosikletli vatandaşlar, motosikleti üzerinde şehit edilen Yılmaz Ercan ve 251 şehit için yola çıktı. Ayasofya Camiinden başlayan yolculuğa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Hain darbe girişimin 5. yıl dönümünde motosikletli vatandaşlar 15 Temmuz'un 251 şehidi için bir araya geldi. Ayasofya Camii önünde bulunan 251 motosikletli vatandaş, motosikletleri üzerinden şehitlere selam verdi.

Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi motosikleti üzerinde kurşunlanarak şehit olan Yılmaz Ercan'ın ve 251 şehidimizin aziz hatıralarını yaşatmak için Türkiye Bayrağı 251 motosikletli ile 251 şehidimizi anma programındayız." dedi.

Türk bayraklı motosikletliler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde geçit gerçekleştirdi.

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Motosikleti üzerinde şehit olmuştu! Anısına geçit düzenlendi
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