Motosikleti üzerinde şehit olmuştu! Anısına geçit düzenlendi

15 Temmuz Milli İrade Ve Demokrasi Günü dolayısıyla motosiklet kullanıcısı 251 motosikletli vatandaşlar, motosikleti üzerinde şehit edilen Yılmaz Ercan ve 251 şehit için yola çıktı. Ayasofya Camiinden başlayan yolculuğa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Hain darbe girişimin 5. yıl dönümünde motosikletli vatandaşlar 15 Temmuz'un 251 şehidi için bir araya geldi. Ayasofya Camii önünde bulunan 251 motosikletli vatandaş, motosikletleri üzerinden şehitlere selam verdi.

Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesi motosikleti üzerinde kurşunlanarak şehit olan Yılmaz Ercan'ın ve 251 şehidimizin aziz hatıralarını yaşatmak için Türkiye Bayrağı 251 motosikletli ile 251 şehidimizi anma programındayız." dedi.

Türk bayraklı motosikletliler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde geçit gerçekleştirdi.