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Giriş Tarihi: 15.7.2021 10:07

Muğla bayram namazı saati: 2021 Muğla Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Muğla bayram namazı saati: 2021 Muğla Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Ülke genelinde her yıl olduğu gibi Muğla ve ilçelerinde de Kurban Bayramı camilerde karşılanacak. Güneş doğar doğmaz camilere akın eden milyonlarca vatandaş, namazını kılıp bayramlaşmak için 2021 Muğla Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta diye araştırıyor. Muğla bayram namazı saati güneşin doğuş saati nedeniyle diğer illere göre farklılık gösteriyor. Diyanet tarafından yayınlanan il il namaz saatleri listesi ile Muğla bayram namazı vakti haberimizde.

Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Namaz için hazırlanan milyonlarca vatandaş, il il namaz saatlerini araştırıyor. Bu kapsamda Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da merak ediliyor. Kurban kesimine başlamadan önce bayram namazını kılacak olan vatandaşlar, 2021 Muğla Kurban Bayramı namazı vakti konusunda araştırma yapıyor. Muğla bayram namazı saati Diyanet'in il il namaz saatleri listesi ile açıklık kazandı. İşte Muğla için bayram namazı saat kaçta sorusunun yanıtı.

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. Bayramın ilk günü güneşin doğuşunu takiben kılınan bayram namazı saatleri yurdun dört bir yanında merak ediliyor. Camilerde namaz için bir araya gelmeye hazırlanan vatandaşlar, Muğla bayram namazı saati hakkında araştırma yapıyor.

MUĞLA BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet'in il il bayram namazı saatleri listesine göre bu yıl Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat 06:34'te kılınacak. Kurban kesimi de namaz kılındıktan hemen sonra başlayacak.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Ancak camiye gidemeyenler evde ailesiyle oluşturduğu küçük bir cemaatle de namazını eda edebilir.
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Muğla bayram namazı saati: 2021 Muğla Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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