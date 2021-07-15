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Giriş Tarihi: 15.7.2021 08:54 Son Güncelleme: 15.7.2021 09:13

Muğla merkezli fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

AA
Muğla merkezli fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında

Muğla merkezli 2 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 22 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Muğla merkezli fuhuş operasyonu! 10 şüpheli gözaltında
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