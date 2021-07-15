Otobüs şoförü kaza kurbanı

Kocaeli Karamürsel İlçesinde Altınkemer Kültür Merkezi mevkiinde yaşanan kaza, iddialara göre şu şekilde gelişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olan, Ulaşım Park A.Ş. çalışanlarından olan Lokman Kaymak, önceki akşam Umuttepe kalkışlı Karamürsel son seferini yaptıktan sonra eve gitmek için yaya olarak yürümeye başladı.

Evine gitmek için yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen Kaymak'a, O.Y.Y. idaresinde bulunan otomobil çarptı. Kaza nedeniyle yavaşlayan otomobile, aynı istikamette gitmekte olan ve kazayı fark edemeyen 3 araç daha çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Kaymak, hemen Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gölcük ilçesinde ikamet eden Kaymak'ın ölüm haberi ailesi ve yakınları ile meslektaşlarını yasa boğdu. Genç şoförün cenazesi Gölcükte toprağa verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.