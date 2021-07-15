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Giriş Tarihi: 15.7.2021 11:13

Otobüs şoförü kaza kurbanı

ABBAS ÇAKAR
Otobüs şoförü kaza kurbanı

Kocaeli Büyülşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. bünyesinde halk otobüsü şoförlüğü yapan Lokman Kaymak (33), önceki akşam son seferini tamamlayıp, yaya olarak evine gittiği esnada bir otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kocaeli Karamürsel İlçesinde Altınkemer Kültür Merkezi mevkiinde yaşanan kaza, iddialara göre şu şekilde gelişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı olan, Ulaşım Park A.Ş. çalışanlarından olan Lokman Kaymak, önceki akşam Umuttepe kalkışlı Karamürsel son seferini yaptıktan sonra eve gitmek için yaya olarak yürümeye başladı.

Evine gitmek için yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen Kaymak'a, O.Y.Y. idaresinde bulunan otomobil çarptı. Kaza nedeniyle yavaşlayan otomobile, aynı istikamette gitmekte olan ve kazayı fark edemeyen 3 araç daha çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Kaymak, hemen Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gölcük ilçesinde ikamet eden Kaymak'ın ölüm haberi ailesi ve yakınları ile meslektaşlarını yasa boğdu. Genç şoförün cenazesi Gölcükte toprağa verildi. Polis kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Otobüs şoförü kaza kurbanı
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