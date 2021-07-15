Öykü Yündün'ün ölümünde flaş gelişme: O isim tutuklandı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yüngün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis, Yündün'ü ölü bulduğunu iddia eden N.Ş.'yi gözaltına aldı.