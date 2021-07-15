Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Rize’yi sel vurdu: 4 kişi kayıp
Giriş Tarihi: 15.7.2021

Rize’yi sel vurdu: 4 kişi kayıp

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’yi sel vurdu: 4 kişi kayıp

Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış sonucu oluşan selde 1 kişi, heyelan sonucu yıkılan evde de 3 kişi kayboldu

Rize'de şiddetli yağmur sonrasında sel, heyelan ve su baskınları meydana gelirken 4 kişi kayboldu. Kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı bölgelere AFAD, JAK ve yerel arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Selin vurduğu Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde Halil Arıcı, merkeze bağlı Muradiye beldesinde de sel ve heyelan sonucu yıkılan evde bulunan Nuri Cemal Mert ile eşi Hacer Mert ile ismi öğrenilemeyen bir kişi kayboldu.

Kent merkezinde de şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve işyerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülürken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. Evde bulunan 10 kişilik aile kurtarıldı. Meteoroloji, Çayeli'nde metrekareye 190, Güneysu'da ise 207 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

3 BAKAN RİZE'DE
Bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rize’yi sel vurdu: 4 kişi kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA