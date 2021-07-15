Rize’yi sel vurdu: 4 kişi kayıp

Rize
'de şiddetli yağmur sonrasında sel, heyelan ve su baskınları meydana gelirken 4 kişi kayboldu. Kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı bölgelere AFAD, JAK ve yerel arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Selin vurduğu Güneysu
ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde Halil Arıcı
, merkeze bağlı Muradiye beldesinde de sel ve heyelan sonucu yıkılan evde bulunan Nuri Cemal Mert ile eşi Hacer Mert ile ismi öğrenilemeyen bir kişi kayboldu.
Kent merkezinde de şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve işyerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülürken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Çayeli
ilçesi Madenli Beldesi
'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. Evde bulunan 10 kişilik aile kurtarıldı. Meteoroloji, Çayeli'nde metrekareye 190, Güneysu'da ise 207 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.
3 BAKAN RİZE'DE
Bakanlar Süleyman Soylu
, Murat Kurum
ve Adil Karaismailoğlu
, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti.