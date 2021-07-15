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Giriş Tarihi: 15.7.2021 16:36 Son Güncelleme: 15.7.2021 16:45

Rusya'da köprüden kamyon düştü! Doğalgaz boru hattı patladı

İHA
Rusya'da köprüden kamyon düştü! Doğalgaz boru hattı patladı

Rusya'da köprüden düşen bir kamyonun doğalgaz boru hattına çarpmasının ardından patlama meydana geldi.

Rusya'nın Saratov şehrinde yağışlar nedeniyle bir kamyon sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetmesinin ardından köprünün bariyerlerine çarparak düştü.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Kamyon köprüden uçuruma yuvarlanırken şehrin ana hattının geçtiği doğalgaz borularına çarptı. Doğalgaz boru hattı kamyonun çarpmasının etkisiyle bir anda şiddetli bir şekilde patladı. Kamyon sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtulurken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale etmek amacıyla çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye geldi.

İtfaiye ekipleri, doğalgaz boru hattına gaz akışının keserek, yangını söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Rusya'da köprüden kamyon düştü! Doğalgaz boru hattı patladı
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