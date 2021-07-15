15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şafak Vakti ne zaman saat kaçta vizyona girecek?

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyi konu alan Şafak Vakti film bugün izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Volkan Kocatürk'ün yer aldığı başrollerinde ise Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım darbecilere karşı direnen insanların hikayesiyle şimdiden ilgi çekiyor. Bu noktada yapımla ilgili olarak "Şafak Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman saat kaçta vizyona girecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Şafak Vakti filmine dair tüm detaylar ve vizyona gireceği saat…
KONUSU
15/07 Şafak Vakti, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen insanların hikayesini konu ediyor. Pastane işleten Cevdet, siparişlerini yetiştirmeye çalışırken köprüde darbecilerle karşı karşıya kalır. Darbecilerin karşısında yer alan Cevdet'in yolu bu sırada işine yetişmeye çalışan güvenlik görevlisi Güray, köprüde küçük kızıyla sıkışıp kalan Mustafa ve diğer vatandaşlarla kesişir. Cevdet köprü üzerinde darbecilere karşı direnirken, oğlu Yusuf da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik görevlileriyle birlikte darbecilere karşı mücadele eder. Bu sırada doktor Aysel, darbeciler tarafından vurulan insanları kurtarmak için çabalar.
OYUNCULARI
Erkan Petekkaya
Tugay Mercan
Baran Bölükbaşı
Serkan Ercan
Deniz Bolışık
Aslıhan Karalar
Nazan Diper
Doğa Özüm