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Giriş Tarihi: 15.7.2021 12:16 Son Güncelleme: 15.7.2021 12:16

15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şafak Vakti ne zaman saat kaçta vizyona girecek?

15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şafak Vakti ne zaman saat kaçta vizyona girecek?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen, Çengelköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hain saldırının yaşandığı geceyi konu alan Şafak Vakti filmi konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi gibi detaylarla araştırma konusu haline geldi. Beş sene önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan yapım bugün itibarıyla tüm Türkiye’de vizyona girecek. Yapımı heyecanla bekleyen vatandaşlar bu kapsamda “Şafak Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman saat kaçta vizyona girecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyi konu alan Şafak Vakti film bugün izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Volkan Kocatürk'ün yer aldığı başrollerinde ise Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım darbecilere karşı direnen insanların hikayesiyle şimdiden ilgi çekiyor. Bu noktada yapımla ilgili olarak "Şafak Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman saat kaçta vizyona girecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Şafak Vakti filmine dair tüm detaylar ve vizyona gireceği saat…

KONUSU

15/07 Şafak Vakti, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen insanların hikayesini konu ediyor. Pastane işleten Cevdet, siparişlerini yetiştirmeye çalışırken köprüde darbecilerle karşı karşıya kalır. Darbecilerin karşısında yer alan Cevdet'in yolu bu sırada işine yetişmeye çalışan güvenlik görevlisi Güray, köprüde küçük kızıyla sıkışıp kalan Mustafa ve diğer vatandaşlarla kesişir. Cevdet köprü üzerinde darbecilere karşı direnirken, oğlu Yusuf da Çengelköy'de mahalledekiler ve güvenlik görevlileriyle birlikte darbecilere karşı mücadele eder. Bu sırada doktor Aysel, darbeciler tarafından vurulan insanları kurtarmak için çabalar.

OYUNCULARI

Erkan Petekkaya

Tugay Mercan

Baran Bölükbaşı

Serkan Ercan

Deniz Bolışık

Aslıhan Karalar

Nazan Diper

Doğa Özüm

SAAT KAÇTA VİZYONA GİRECEK?

15 Temmuz saat 21:00'de tüm Türkiye'de vizyona girecek.

"O elim gecede sokakta birebir yaşananları anlattık"

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15/07 Şafak Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şafak Vakti ne zaman saat kaçta vizyona girecek?
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